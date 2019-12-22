Hyundai привезет на CES 2020 концепцию летающего транспорта будущего

По словам представителей компании, в рамках выставки будет продемонстрирован концептуальный личный авиатранспорт как часть “ландшафта городской воздушной мобильности”. Предполагается, что в будущем, применение воздушного пространства значительно снизит заторы на дорогах.

Кроме того, Hyundai также подготовила проект специализированного автомобиля, с опциями самоуправляемого вождения. “Умные” транспортные средства будут соединяться в точке взлета и посадки, а также прибытия и отправления. Исходя из опубликованной концепции, они будут размещены по всему городу.