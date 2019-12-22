Наука и технологии
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Hyundai привезет на CES 2020 концепцию летающего транспорта будущего
Мероприятие начнется уже 7 января
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor поделилась своими планами на ежегодную технологическую выставку CES 2020. Так, представители Hyundai опубликовали официальный пресс-релиз, в котором рассказали о разработанной концепции летающего транспорта будущего, которую представят на грядущем мероприятии.
По словам представителей компании, в рамках выставки будет продемонстрирован концептуальный личный авиатранспорт как часть “ландшафта городской воздушной мобильности”. Предполагается, что в будущем, применение воздушного пространства значительно снизит заторы на дорогах.
Кроме того, Hyundai также подготовила проект специализированного автомобиля, с опциями самоуправляемого вождения. “Умные” транспортные средства будут соединяться в точке взлета и посадки, а также прибытия и отправления. Исходя из опубликованной концепции, они будут размещены по всему городу.