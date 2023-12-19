Наука и технологии
15:18, 19 декабря 2023
1 мин.

Hyundai продаст завод в Санкт-Петербурге за «рекордные» 7 тысяч рублей

Таковы условия сделки

Правление автомобильной компании Hyundai Motor приняло решение продать российский завод в Санкт-Петербурге.

Это решение связано с предыдущим заявлением главы Минпромторга России о продаже корейской компанией завода в Санкт-Петербурге с возможностью выкупа в течение двух лет. Стоимость нынешней сделки составила $77,67, или порядка 7 тысяч рублей.

Напомним, корейский автопроизводитель ушёл из России в 2022 году после начала СВО.

Новости партнеров
Новости партнеров