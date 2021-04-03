Наука и технологии
Сегодня в 10:29
Hyundai прокомментировала слухи о совместной с Google разработке автомобиля
На фоне слухов даже повысились акции автопроизводителя
В сети на этой неделе начали распространяться слухи о том, что южнокорейская Hyundai совместно с Google работает над автомобилем. Сейчас же представители Hyundai решили прокомментировать эти слухи.
Предполагалось, что компании даже создадут совместное предприятие, которое и будет ответственно за разработку машин. Более того, на фоне этой новости повысились акции автопроизводителя. Как выяснилось, слухи оказались ложными. Так, Hyundai Motor в интервью корейскому агентству «Рёнхап» (Yonhap News) сообщило, что не работает с Google над электромобилем, добавив, что и с Apple она такого бизнеса не ведет.
Напомним, что буквально в феврале Hyundai выпустила новый электромобиль Ioniq 5, крыша которого оснащена солнечной батареей. С ее помощью автомобиль пассивно заряжается.