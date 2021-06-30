Hyundai раскрыла сроки появления летающих авто

По его словам, уже в 2030 году по крупным городам начнут передвигаться летающие автомобили. С их помощью можно будет решать такие проблемы, заторы на дорогах, пишет The Guardian.

При этом активное участие во всём этом принимает сама Hyundai. Автопроизводитель, например, вкладывается в развитие воздушной мобильности. Также внутри неё искренне уверены в том, что за развитием воздушного транспорта — будущее. Но для того, чтобы оно стало реальностью, нужны годы.

Отметим, что в последнее время, в свою очередь, многие IT-компании высказали интерес в автоиндустрии. Например, Apple до сих пор приписывают активные работы по выпуску собственного автомобиля.