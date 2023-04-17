И целого ChatGPT мало: Google внедрит ИИ нового поколения в собственный Поиск в ближайшее время

По данным New York Times, Magi предложит «более персонализированный опыт, чем нынешний сервис компании». Проект будет включать возможность отвечать на вопросы о программировании и создавать код по запросу пользователя.

На данный момент над Magi трудится 160 дизайнеров, инженеров и руководителей. Публичный запуск ожидается в мае, возможно, в рамках конференции Google I/O 2023, с дополнительными функциями, которые появятся уже осенью.