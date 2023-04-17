И целого ChatGPT мало: Google внедрит ИИ нового поколения в собственный Поиск в ближайшее время

И целого ChatGPT мало: Google внедрит ИИ нового поколения в собственный Поиск в ближайшее времяПараллельно компания работает над новым поисковиком на базе ИИ
Google готовится к запуску проекта Magi, который добавит функции новейшего искусственного интеллекта в поисковую систему компании.
Фото: ZDNET
По данным New York Times, Magi предложит «более персонализированный опыт, чем нынешний сервис компании». Проект будет включать возможность отвечать на вопросы о программировании и создавать код по запросу пользователя.
На данный момент над Magi трудится 160 дизайнеров, инженеров и руководителей. Публичный запуск ожидается в мае, возможно, в рамках конференции Google I/O 2023, с дополнительными функциями, которые появятся уже осенью.
Вначале запуск будет ограничен США и максимальным числом пользователей в 1 млн, но к концу года число пользователей увеличится до 30 млн.
Помимо проекта Magi, Google работает над созданием новой поисковой системы на базе искусственного интеллекта, которая находится в ранней стадии разработки. Эта система будет предлагать предварительно отобранные варианты покупок, информацию для исследований и другие данные.