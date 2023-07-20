И этих достали: в России могут оштрафовать соцсеть Reddit за ложь об СССР и Второй Мировой войне

19:03, 20 июля 2023
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И этих достали: в России могут оштрафовать соцсеть Reddit за ложь об СССР и Второй Мировой войнеСумма штрафа может составить 4 млн рублей
Американскую соцсеть Reddit могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить ложную информацию о Второй Мировой войне и дискредитирующую ВС России.
Об этом сообщил мировой суд Москвы. В отношении Reddit зарегистрирован протокол за отказ удалить со своего ресурса «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне» и дискредитацию российской армии.
В прошлом месяце по таком же делу был оштрафован стриминговый сервис Twitch.