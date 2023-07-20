И этих достали: в России могут оштрафовать соцсеть Reddit за ложь об СССР и Второй Мировой войне

Об этом сообщил мировой суд Москвы. В отношении Reddit зарегистрирован протокол за отказ удалить со своего ресурса «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне» и дискредитацию российской армии.

В прошлом месяце по таком же делу был оштрафован стриминговый сервис Twitch.