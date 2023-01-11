21:57, 11 января 2023
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И кнутом, и пряником: Минцифры перечислило способ вернуть уехавших из России «компьютерщиков»Могут помочь с бранью или поднимут НДФЛ
Минцифры простимулирует возвращение уехавших программистов бронью от призыва или поднятием НДФЛ. Минцифры готовит меры для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Известно как о стимулирующих мерах, так и карательных.
Фото: Computerra.ru
Одной из основных стимулирующих мер для вернувшихся программистов станет законодательная броня от призыва. Также будет полностью оплачен перелёт в Россию.
Из карательных мер известно о поднятии НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто откажется возвращаться. Но и само Минцифры не поддерживает это решение, потому что эти айтишники могут просто уволиться из российских компаний.
При этом известно, что окончательного пакета решений ещё нет, но «они будут приняты в ближайшее время».