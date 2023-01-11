И кнутом, и пряником: Минцифры перечислило способ вернуть уехавших из России «компьютерщиков»

Одной из основных стимулирующих мер для вернувшихся программистов станет законодательная броня от призыва. Также будет полностью оплачен перелёт в Россию.

Из карательных мер известно о поднятии НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто откажется возвращаться. Но и само Минцифры не поддерживает это решение, потому что эти айтишники могут просто уволиться из российских компаний.

При этом известно, что окончательного пакета решений ещё нет, но «они будут приняты в ближайшее время».