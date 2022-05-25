И нашим, и вашим: новые гаджеты Apple и Samsung регистрируются в России, но в продажу не поступают

Если говорить о яблочной корпорации, то она ещё с 10 по 21 марта была заявителем на компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и другие устройства, которые по итогу так и не были представлены в России.

В то же время в испытательном центре российского НИИ радио проходило тестирование iPhone SE (2022) для рынков ЕАЭС.

Примерно тем же путём пошла и Samsung. Компания ещё 19 мая числилась заявителем в отечественных документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику. Причём в их числе оказались и те модели, которые до сих пор не были выпущены в России.

Объяснение такому странному поведению попытался найти руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его словам, сертификация и декларирование в России могут проводиться как для поставок в Казахстан и Армению, так и в целях потенциального возобновления продаж в России.