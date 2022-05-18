И Netflix экономит: в компании начались крупные увольнения на фоне падения заработка

Некоторые сотрудники производили контент. Как заявили в компании, увольнения связаны с потребностями бизнеса, а не с индивидуальной эффективностью. В связи с этим компания разослала письмо акционерам с отчётом о выручке в $7,87 млрд за первый квартал 2022 года, хотя планировалось заработать не менее $7,93 млрд.

Отмечается, что за этот же период Netflix потерял 200 тысяч подписчиков, при этом прогнозировалось 2,7 млн новых.