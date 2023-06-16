И ни копейки налогов: российские майнеры зарабатывают около 100 млрд рублей в год

Из них чистая прибыль равняется примерно 100 млрд рублей в год, из которых налогов могло бы быть около 20 млрд.

Однако, на данный момент сектор майнинга криптовалют в России не то чтобы полностью регулируется законодательно. Именно поэтому в Госдуму ещё в 2022 году был внесён законопроект о правовом регулировании майнинга.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Центробанк занял жёсткую позицию по вопросу легализации оборота криптовалюты и стал барьером для данного процесса. В результате операции с криптовалютой остаются незаконными, а государство упускает возможность получить доходы от этой деятельности.

Правда, ещё весной 2023 года Центробанк смягчил свою позицию и разрешил использование криптовалюты во внешних расчётах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что для разрешения операций с криптовалютой внутри страны требуется соответствующий закон.