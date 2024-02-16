И Nike туда же: компания уволит 1600 сотрудников для снижения расходов

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании сообщило, что причина увольнений — стремление Nike к снижению корпоративных расходов. Череда увольнений начнётся 16 февраля, а закончится к концу квартала.

«В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке снизить расходы», — сказано в материале WSJ.