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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 21:42
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И Nike туда же: компания уволит 1600 сотрудников для снижения расходов

Оптимизация, она такая
Компания Nike, начиная с 16 февраля уволит более 1600 человек — 2% от общего числа штата.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании сообщило, что причина увольнений — стремление Nike к снижению корпоративных расходов. Череда увольнений начнётся 16 февраля, а закончится к концу квартала.

«В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке снизить расходы», — сказано в материале WSJ.

Источник:WSJ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#NIKE
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#работа