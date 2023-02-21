И отсюда уходят: из Microsoft ушёл один из менеджеров, проработавший в компании 30 лет

19:13, 21 февраля 2023
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И отсюда уходят: из Microsoft ушёл один из менеджеров, проработавший в компании 30 летИ пообещал не переходить на компьютеры Mac
Один из старейших топ-менеджеров Microsoft Кевин Галло, возглавлявший подразделение по разработке Windows более 30 лет, сообщил о своём уходе из компании.
Фото: Digitaltrends.com
Причину Галло не назвал, но отметил, что намерен вплотную работать с молодыми людьми в области разработки и не исключено, что он полностью уйдёт в преподавательскую деятельность. Галло подчеркнул, что преподавание и волонтёрская работа с молодёжью всегда были для него крайне важны.
Он также заявил, что не намерен завязывать с практической разработкой и не перейдёт на компьютеры Mac. «И, конечно, я не планирую переходить на Mac — это было бы слишком», — пошутил бывший топ-менеджер Microsoft.