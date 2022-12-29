И швец, и жнец, и на дуде игрец: в Китае представили универсального домашнего робота-помощника

Устройство призвано заменить собой домработницу, помощника по дому, охранника и друга. Оно оснащено LIDAR-датчиком для сканирования и составления карты помещения, а также встроенными датчиками для идентификации объектов в доме.

Xiaowei Home Service умеет подключаться к сети Интернета вещей (IoT), благодаря чему с его помощью можно управлять бытовой техникой в доме. Робот также имеет функцию домашнего секретаря для напоминания о важных звонках или встречах, а также для отправки и получения сообщений.