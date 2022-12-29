И швец, и жнец, и на дуде игрец: в Китае представили универсального домашнего робота-помощника

И швец, и жнец, и на дуде игрец: в Китае представили универсального домашнего робота-помощникаЕго возможности впечатляют
Китайская компания Midea Group представила интересную новинку — домашнего робота Xiaowei Home Service.
Фото: ITHome
Устройство призвано заменить собой домработницу, помощника по дому, охранника и друга. Оно оснащено LIDAR-датчиком для сканирования и составления карты помещения, а также встроенными датчиками для идентификации объектов в доме.
Xiaowei Home Service умеет подключаться к сети Интернета вещей (IoT), благодаря чему с его помощью можно управлять бытовой техникой в доме. Робот также имеет функцию домашнего секретаря для напоминания о важных звонках или встречах, а также для отправки и получения сообщений.
В момент выполнения роли охранника, помощник способен обнаруживать вторжение и вызывать аварийные службы. Если робот обнаружит, что кто-то из соседей по дому упал и обездвижен, он вызовет скорую помощь.
Из прочих особенностей можно отметить встроенный в девайс проектор, а также его способность закрывать шторы, если это возможно, и предлагать библиотеку фильмов для просмотра.
Управление Xiaowei Home Service можно осуществлять голосом или через мобильное приложение. Встроенного аккумулятора хватает на 24 часа непрерывной работы, а его стоимость составляет 343 тыс рублей.