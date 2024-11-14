И снова политика: после победы Трампа акции Samsung буквально рухнули

Инвесторы выразили обеспокоенность ситуацией. Как отмечает портал SamMobile, «вкупе с опасениями по поводу некоторых проблем в бизнесе, с которыми сталкивается Samsung, ситуация подталкивает инвесторов вкладывать свои деньги в другое место». «Вот почему цена акций Samsung Electronics сейчас достигла самого низкого уровня за четыре года».

Сообщается, что акции Samsung упали ниже 51 000 вон, или порядка $36,24 впервые за четыре года. С начала года цена акций упала почти на 37%. Это худший годовой показатель для акций Samsung за последние двадцать лет.

«Существует неопределённость, связанная с потенциальными тарифами, которые может ввести новая администрация Трампа. Сообщается, что Samsung проинформировала китайских клиентов о своей неспособности поставлять чипы с техпроцессом 7-нм и ниже в ответ на директивы США, что может негативно сказаться на прибыли компании, поскольку у неё много клиентов в Китае», — отметил источник.