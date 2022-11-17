И снова предсказания: бывший директор Twitter предположил, выживет ли соцсеть под управлением Маска

По мнению Пичетта, если Маск будет уничтожать «саму суть социальной сети», то компанию ничего хорошего не ждёт — хватает конкурентов, которые моментально активизируются. Самое важное, по словам Пичетта, если соцсеть перестанет быть привлекательной для пользователей, то обречена.

Маск, как только стал владельцем Twitter, принялся реализовывать непопулярные решения, в частности, ввёл платную верификацию. Когда он приступил к делам, сразу предупредил сотрудников, что соцсеть ждёт банкротство, если не будут увеличены доходы.

«Если Илон Маск уничтожит саму суть Twitter, завтра утром появится восемь других аналогичных платформ», — выразил своё мнение Пичетт.