И снова рекорд: впервые с апреля 2022 года BTC вырос выше $47 тысяч

Такой рост обусловлен ожиданием признания спотового ETF американским регулятором, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), что позволит инвесторам торговать акциями, которые будут обеспечены биткоином как крупнейшим мировым активом.

Другие, более мелкие криптовалюты, тоже выросли: Ethereum — на 3,8%, Cardano, SOL от Solana и Polkadot — от 7% до 9%. На BTC приходится чуть более половины рыночной капитализации криптовалюты в размере $1,7 трлн.

На момент написания материала курс биткоина к доллару составил $46715.