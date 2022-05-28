И снова суд: Первый канал подал иск к YouTube за блокировку на видеохостинге

Но предполагается, что дело касается блокировки Первого канала на YouTube. Блокировка была введена в марте текшего года и связана со спецоперацией на Украине.

По информации Роскомнадзора, на 19 марта YouTube заблокировал каналы следующих российских медиа: РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Всего было зафиксировано 54 факта блокировки.