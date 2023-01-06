И тут Остапа понесло: хакеры выложили в Сеть данные 209,5 млн пользователей, в том числе россиян

Скомпрометированные данные содержат адреса электронной почты, дату создания профиля, количество подписчиков, логины. В утечке 5,6 млн адресов электронной почты зарегистрированы на домене ru, что говорит о том, что это пользователи из России. Причём все данные свежие, последняя дата создания профиля — 15 декабря 2022 года.

Слитая база данных подтверждает утечку из Twitter от 26 декабря. Тогда из этой базы хакеры выставили на продажу порядка 400 млн строк данных пользователей Twitter.