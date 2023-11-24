И тут Остапа понесло: режиссёр взял у Netflix деньги, вложил в крипту и разорился

В период 2018-2020 годов Ринш получал от Netflix деньги, из которых $11 млн потратил на вложения в фондовый рынок, но полностью разорился. Впоследствии он вложил ещё $4 млн в монеты Dogecoin и заработал $27 млн.

Из этих денег режиссёр ни копейки не вернул Netflix, и сейчас компания судится с ним. При этом Ринш обвиняет компанию в том, что она сама не платила вовремя, задержав несколько платежей на $14 млн.