И тут Остапа понесло: режиссёр взял у Netflix деньги, вложил в крипту и разорился

16:35, 24 ноября 2023
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И тут Остапа понесло: режиссёр взял у Netflix деньги, вложил в крипту и разорилсяНо потом снова заработал
Netflix засудит режиссёра, потратившего её деньги на криптовалюту. Режиссёр фильма «47 ронинов» Карл Эрик Ринш, которого Netflix пригласила снять научно-фантастический сериал «Завоевание», взял у продюсеров сервиса $55 млн, но не довёл до ума ни одну серию.
В период 2018-2020 годов Ринш получал от Netflix деньги, из которых $11 млн потратил на вложения в фондовый рынок, но полностью разорился. Впоследствии он вложил ещё $4 млн в монеты Dogecoin и заработал $27 млн.
Из этих денег режиссёр ни копейки не вернул Netflix, и сейчас компания судится с ним. При этом Ринш обвиняет компанию в том, что она сама не платила вовремя, задержав несколько платежей на $14 млн.