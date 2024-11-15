И ты, AMD? Компания уволит тысячу человек «в рамках реструктуризации»

Тысяча человек — около 4% из 26 000 общего штата AMD. Заявлено, что увольнения связаны с оптимизацией производственных ресурсов и концентрации вендора на ключевых направлениях роста. По словам представителя AMD, компания обязуется поддерживать уволенных сотрудников в переходный период — пока они не найдут новую работу.

При этом AMD всерьёз уступает Nvidia. У первой акции значительно подешевели, у последней стабильно растут. Кроме того, отличается и капитализация компаний: рыночная оценка AMD — $227 млрд, Nvidia — $3,64 трлн.