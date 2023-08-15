И в лоб и по лбу: 100 тысяч хакерских паролей утекли в Сеть

В профессиональном сообществе ситуация вызывает улыбку: компьютеры, данные из которых оказались слитыми в Интернет, были заражены теми же вирусами-вымогателями, какими обычно атакуют пользователей. Причём жертвами своих собенных инструментов стали хакеры-любители, так называемые хактивисты.

Hudson Roc привела некоторую статистику: базы данных, сфлормирванные из утекших записей, «вытащили» из более чем 100 тысяч компьютеров, а количество связок «логин-пароль» с хакерских форумов превысило 140 тысяч. Также в открытом доступе оказались наборы других учётных данных: адреса электронной почты, логины; данные автозаполнения, такие как имена, адреса, телефонные номера; информация о системе, имена компьютеров, IP-адреса.