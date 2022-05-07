И Ватикан туда же: компания, подчинённая Церкви, откроет галерею произведений искусства в метавселенной

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И Ватикан туда же: компания, подчинённая Церкви, откроет галерею произведений искусства в метавселеннойИ будет продавать их в формате NFT
Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусств, в которой экспонаты будут представлены в формате NFT. Вся галерея будет представлена в метавсленной.
Проект виртуальной галереи представила подчинённая Ватикану компания Humanity 2.0, а метавселенную предоставит швейцарский стартап Sensorium, обладающий собственными разработками метавселенной. При этом экспонаты, представленные в формате NFT можно будет приобрести. Но какие именно, и в целом, какие работы будут представлены в галерее, пока не известно.
Посетить VR-галерею смогут как пользователи VR-шлемов, так и компьютеров. Сейчас галерея проходит тестирование, открыть её для посетителей должны в 2022 году.