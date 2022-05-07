И Ватикан туда же: компания, подчинённая Церкви, откроет галерею произведений искусства в метавселенной

Проект виртуальной галереи представила подчинённая Ватикану компания Humanity 2.0, а метавселенную предоставит швейцарский стартап Sensorium, обладающий собственными разработками метавселенной. При этом экспонаты, представленные в формате NFT можно будет приобрести. Но какие именно, и в целом, какие работы будут представлены в галерее, пока не известно.

Посетить VR-галерею смогут как пользователи VR-шлемов, так и компьютеров. Сейчас галерея проходит тестирование, открыть её для посетителей должны в 2022 году.