И вновь скандал: сотрудники Twitter засудят компанию за невыплату бонусов

До прихода Маска Twitter ежегодно начислял бонусы по результатам работы и сотрудники всегда исправно получали деньги. Но при руководстве соцсетью Илоном Маском эта традиция нарушилась и за 2022 год люди денег не получили.

Перед переходом соцсети к Маску руководство обещало начислить оставшимся в компании на первый квартал 2023 года сотрудникам 50% от денег, запланированных на премии, но так и не сделало этого. Поэтому инициатор иска Шобингер уволился из Twitter и подал на компанию в суд.