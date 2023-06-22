И вновь скандал: сотрудники Twitter засудят компанию за невыплату бонусов

15:34, 22 июня 2023
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И вновь скандал: сотрудники Twitter засудят компанию за невыплату бонусовИск подал бывший руководитель по компенсациям
Бывший старший руководитель по компенсациям в Twitter Марк Шобингер подал к компании коллективный иск от лица сотрудников за невыплату обещанных премиальных.
До прихода Маска Twitter ежегодно начислял бонусы по результатам работы и сотрудники всегда исправно получали деньги. Но при руководстве соцсетью Илоном Маском эта традиция нарушилась и за 2022 год люди денег не получили.
Перед переходом соцсети к Маску руководство обещало начислить оставшимся в компании на первый квартал 2023 года сотрудникам 50% от денег, запланированных на премии, но так и не сделало этого. Поэтому инициатор иска Шобингер уволился из Twitter и подал на компанию в суд.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги:
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