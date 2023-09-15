И здесь проблемы: McDonald’s уберёт из заведений автоматы бесплатной газировки

Как сообщает CNN, такое решение принято из-за сокращения количества клиентов после пандемии коронавируса. Традиционное посещение заведений сети изменилось после локдауна и люди всё чаще заказывают еду на дом. Поэтому станции самообслуживания по розливу бесплатной газировки, когда посетитель мог налить себе стакан напитка или долить, попросту теряют актуальность.

Удаление автоматов с газировкой должно завершиться в США к 2032 году, коснётся ли это других стран, не уточняется. При этом рестораны сети будут уменьшены, все точки будут иметь единый дизайн и размер.