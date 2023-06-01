И жнец, и снегоуборец: в России разработали универсального робота

Инженеры из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали беспилотную роботизированную платформу «Объект 314», которая может выполнять задачи как по уборке улиц, так и по уборке урожая на небольших фермах.

С помощью только российских и китайских комплектующих исследователи создали полностью оригинальную разработку. Специалисты спроектировали конструкцию, электросхему и программное обеспечение устройства, в частности, систему технического зрения. Опытный образец платформы уже собран.

На гусеничном роботе длиной в 1,36 метров и шириной в 1,2 метров установлены два мощных электродвигателя, которые позволяют машине перевозить грузы массой до 150 килограмм и буксировать технику массой до двух тонн. Мощность платформы — 22 киловатт, а максимальная скорость — 25 километров в час. В зависимости от мощности блока питания она будет заряжаться от двух до десяти часов. Работать на одной зарядке робот может от трех до девяти часов.

Предполагается, что оператор будет задавать ему маршрут, после чего платформа, ориентируясь на данные двух установленных на него двух лидаров — устройств, которые с помощью света измеряют расстояние до объектов — и двух камер будет передвигается по заданным точкам и объезжать препятствия.

Для робота спроектировано и изготовлено навесное оборудование — отвал спереди и щетка сзади. Кроме того, а машину можно установить сельскохозяйственный инвентарь и использовать ее для обработки культур на небольших фермах.