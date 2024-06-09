ИБ-эксперты дали советы при общении с умными колонками

Сегодня в большинстве домов есть умные устройства, такие как смарт-динамики, роботы-пылесосы и телевизоры, которыми можно управлять голосом. Некоторые люди беспокоятся о том, могут ли эти гаджеты подслушивать их. Эксперт по кибербезопасности из Kaspersky ICS CERT, Владимир Дащенко, прокомментировал эту проблему.

По мнению Дащенко, голосовые помощники работают в режиме постоянного мониторинга кодового слова, например, «Привет, Сири», «Окей, Гугл» или «Алиса». Как только устройство услышит это слово, оно начнёт записывать и анализировать разговор.

Некоторые производители умных устройств, включая телевизоры, предупреждают, чтобы рядом с ними не вести конфиденциальные разговоры, даже если они просто включены. Это связано с тем, что у современных телевизоров есть функция голосового запроса, которая включает микрофон и может записывать звук. Дащенко советует избегать проведения личных разговоров рядом с умными устройствами и даже включёнными телефонами.