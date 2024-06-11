ИБ-эксперты F.A.C.C.T. рассказали о «серых» схемах аренды электросамокатов

В соцсетях нашли ресурсы, которые предлагают аренду самокатов в обход правил кикшеринг-сервисов, заявили в F.A.C.C.T. Это может привести к утечке данных или заражению вирусами, а также к блокировке в сервисе и потере денег. Компания F.A.C.C.T. обнаружила не менее 25 таких ресурсов, предлагающих аренду электросамокатов через соцсети и мессенджеры.

Предложения включают покупку аккаунтов с баллами лояльности, промокоды на скидку или помощь в регистрации новой учётной записи. Цены варьируются от 20 до 2 тысяч рублей. Покупателями могут быть как несовершеннолетние или заблокированные пользователи, так и те, кто просто хочет сэкономить на поездках.

Однако в F.A.C.C.T. предупреждают, что использование таких предложений может привести к серьёзным последствиям. Это может привести к утечке данных, заражению вирусами или потере денег. Кроме того, сделки ведутся через мессенджеры, что означает, что нет гарантии от мошенничества.