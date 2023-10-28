ИБ-эксперты рассказали о схеме мошенников в приложениях знакомств

Кибермошенники разработали новую схему, «Fake Date,», чтобы обмануть россиян, использующих приложения для знакомств. Эта схема позволяет им красть деньги у своих жертв, и она стала довольно распространённой. По данным компании F.A.C.C.T., только осенью 2023 года в России было шесть мошеннических групп, и одна из них смогла заработать более 6,5 миллионов рублей за 10 дней. Жертвы этой схемы в среднем теряли около 9 тысяч рублей.

Схема «Fake Date» включает в себя обман жертв, представляясь привлекательной девушкой и предлагая романтические свидания. Жертвам отправляют ссылки на фишинговые сайты, на которых они оплачивают услуги, а мошенники крадут их деньги и данные карт. Новая версия схемы включает в себя улучшенные методы обмана, такие как использование приложений для перехвата банковских данных и смс-кодов.

F.A.C.C.T. рекомендует россиянам оставаться осторожными и не переносить общение из чатов приложений для знакомств в мессенджеры. Они также не должны переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей в мессенджерах или почте, и загружать только официальные приложения из магазина мобильных приложений или на официальных сайтах службы знакомств.