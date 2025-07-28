Iberdrola и Echelon построят в Испании крупные дата-центры

Контроль в совместной компании будет у Echelon — 80% акций. Iberdrola через своё подразделение CPD4Green получит оставшиеся 20%. При этом Iberdrola обеспечит непрерывное электроснабжение объектов и подберёт участки, уже подключённые к энергосетям, для строительства центров обработки данных.

Первый проект, получивший название Madrid Sur, будет расположен неподалёку от Мадрида и займёт площадь более 160 тысяч квадратных метров. Планируется, что центр начнёт работу до 2030 года. Он обеспечит 144 мегаватта вычислительной мощности, а подключение к сети на 230 мегаватт уже получено. Дополнительно Iberdrola установит на месте солнечную электростанцию, которая будет обеспечивать объект возобновляемой энергией. Ожидается, что ежегодное потребление составит около одного тераватт-часа.

Быстрый рост технологий искусственного интеллекта ведёт к резкому увеличению спроса на вычислительные ресурсы и электроэнергию. По прогнозам, к 2035 году дата-центры будут потреблять около 1600 тераватт-часов в год — это 4,4% от мирового энергопотребления.