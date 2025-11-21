IBM и Cisco создадут сеть квантовых компьютеров к началу 2030-х

Квантовые машины IBM, как и другие современные установки, размещены в криогенных резервуарах, где температура настолько низкая, что атомы практически не движутся. Информация хранится в стационарных кубитах, и инженерам предстоит преобразовать эти данные в перемещающиеся «летающие» кубиты в виде микроволновых сигналов.

Следующий этап включает преобразование микроволн в оптические сигналы, способные передаваться по волоконно-оптическим линиям через сетевое оборудование Cisco. Для этого требуется разработка микроволново-оптического преобразователя. Разработку планируют вести в сотрудничестве с научными центрами, включая Superconducting Quantum Materials and Systems Center при лаборатории Ферми.

По планам IBM, первый полнофункциональный квантовый компьютер должен появиться к 2029 году.