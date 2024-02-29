IBM изобрела SSD со встроенной ИИ-защитой от вирусов

Компания разработала новую версию своего твердотельного накопителя FlashCore Module (FCM) с искусственным интеллектом, способным распознавать и устранять вирусы-вымогатели и другие угрозы прямо внутри SSD – без потери производительности.

Новое поколение накопителей FCM4 анализирует каждый ввод-вывод на диске и использует машинное обучение для выявления подозрительной активности. При ransomware-атаках система обнаружит аномалию менее чем за минуту!

IBM Storage Insights, работая вместе с FCM4, анализирует такие параметры данных, как сжимаемость, энтропия и случайность, что позволяет системе обнаруживать даже хорошо замаскированные угрозы.

При обнаружении атаки накопитель может восстановить данные самостоятельно, либо передать управление системе IBM Storage Defender.

Конечно, подобные «умные» SSD пока слишком дороги для повседневного использования и предназначены в первую очередь для корпоративного сектора, где хранится конфиденциальная информация.

Но это лишь начало – в будущем встроенная ИИ-защита может стать нормой и в обычных пользовательских накопителях.