IBM начнёт использовать ИИ от Anthropic для помощи программистам

Anthropic недавно привлекла инвестиции при оценке около 183 миллиардов долларов. Модели Claude будут использоваться в новом инструменте IBM для разработчиков, который уже тестируют более 6 тысяч специалистов. Эта платформа создана для упрощения написания кода с помощью искусственного интеллекта и со временем станет частью других продуктов компании.

Среди инвесторов растёт интерес к сотрудничеству между крупными IT-компаниями и стартапами в области искусственного интеллекта. Подобные сделки уже заключают и другие игроки, включая SAP, которая недавно объявила о партнёрстве с OpenAI.