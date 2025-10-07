IBM начнёт использовать ИИ от Anthropic для помощи программистам

Опубликовано 07 октября 2025, 22:341 мин.
IBM начнёт использовать ИИ от Anthropic для помощи программистамАкции компании выросли после объявления о партнёрстве
Акции IBM выросли примерно на 4% на утренних торгах в США после того, как компания объявила о сотрудничестве с Anthropic. В рамках партнёрства IBM планирует интегрировать языковые модели Claude в свои программные решения.
Anthropic недавно привлекла инвестиции при оценке около 183 миллиардов долларов. Модели Claude будут использоваться в новом инструменте IBM для разработчиков, который уже тестируют более 6 тысяч специалистов. Эта платформа создана для упрощения написания кода с помощью искусственного интеллекта и со временем станет частью других продуктов компании.
Среди инвесторов растёт интерес к сотрудничеству между крупными IT-компаниями и стартапами в области искусственного интеллекта. Подобные сделки уже заключают и другие игроки, включая SAP, которая недавно объявила о партнёрстве с OpenAI.