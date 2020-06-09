IBM отказалась развивать технологии распознавания лиц из-за нарушения прав человека

Так, представители компании IBM объявили, что ограничат разработку, а также поддержку любых технологий, которые могут эксплуатироваться с целью массовой слежки за людьми, а также нарушать права человека. Данной информацией поделился генеральный директор компании Арвинд Кришна.

Помимо данного нововведения компания отметила необходимость проведения общенационального диалога в Соединенных Штатах, направленного на установление того, как именно правоохранительные органы страны должны использовать технологии, связанные с системами отслеживания людей, в число которых входит и технология распознавания лиц.

Напомним, что на данный момент в США все еще продолжаются общенациональные акции протеста против произвола полиции, которые начались еще в конце прошлого месяца.