Опубликовано 06 ноября 2025, 10:30
1 мин.

IBM сократит тысячи сотрудников на фоне смены приоритетов

Компания усиливает упор на софт
Компания IBM объявила о планах по сокращению персонала в текущем квартале. Решение затронет несколько тысяч сотрудников по всему миру, что составляет небольшой процент от общей численности штата.
© Ferra.ru

Компания пояснила, что регулярно пересматривает кадровый состав и при необходимости проводиет его корректировку. Данные меры связаны со стратегическим смещением фокуса в сторону программного обеспечения, которое приносит более высокую прибыль. Под руководством генерального директора Арвинда Кришны IBM делает ставку на подразделение «Red Hat» для увеличения доходов от облачных сервисов.

Однако в прошлом месяце компания зафиксировала замедление роста в ключевом сегменте облачного программного обеспечения. Это вызвало беспокойство инвесторов, рассчитывавших на большее преимущество от растущего спроса на технологии, связанные с искусственным интеллектом. Акции IBM, показавшие рост более 35% с начала года, в день объявления снизились почти на 2%.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
