IBM сократит тысячи сотрудников на фоне смены приоритетов

Компания пояснила, что регулярно пересматривает кадровый состав и при необходимости проводиет его корректировку. Данные меры связаны со стратегическим смещением фокуса в сторону программного обеспечения, которое приносит более высокую прибыль. Под руководством генерального директора Арвинда Кришны IBM делает ставку на подразделение «Red Hat» для увеличения доходов от облачных сервисов.

Однако в прошлом месяце компания зафиксировала замедление роста в ключевом сегменте облачного программного обеспечения. Это вызвало беспокойство инвесторов, рассчитывавших на большее преимущество от растущего спроса на технологии, связанные с искусственным интеллектом. Акции IBM, показавшие рост более 35% с начала года, в день объявления снизились почти на 2%.