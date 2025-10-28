IBM запустила платформу для управления цифровыми активами

Платформа разработана совместно с провайдером криптокошельков Dfns. Как отмечают компании, продукт ориентирован на клиентов, которые хотят внедрять и управлять услугами в сфере цифровых активов, не создавая собственную инфраструктуру с нуля.

Интерес к таким решениям растет на фоне активизации крипторынка и появления новых регуляторных норм. После принятия в США закона GENIUS, регулирующего выпуск и обращение стейблкоинов, крупные банки начали совместные проекты по разработке токенов, привязанных к национальным валютам.

В IBM подчеркнули, что инфраструктура для цифровых активов должна обеспечивать тот же уровень надежности и совместимости, что и традиционные финансовые системы. Платформа Digital Asset Haven позволит интегрировать новые решения в существующие банковские и расчетные процессы без потери стабильности.

IBM сотрудничает с более чем 90 крупнейшими банками мира.