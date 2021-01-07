ICQ, Почта Mail.ru и OK Live будут обязательны к предустановке в продаваемой в России смартфонах

Стоит отметить, что перечень приложений для тех же телевизоров со Smart TV был одобрен ещё раньше, но также в декабре 2020 года. Сам закон о предустановке отечественных приложений вступит в силу уже 1 апреля 2021 года. Изначально планировалось, что он начнёт действовать с 1 января.

Напомним, что в США крупные ИТ-компании столкнулись с исками от правительства страны. Таких гигантов как Facebook и Google обвиняют в монопольном положении на рынке.