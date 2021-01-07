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ICQ, Почта Mail.ru и OK Live будут обязательны к предустановке в продаваемой в России смартфонах
Полный список опубликован как на правительственном сайте, так и у нас чуть ниже
В сети опубликовали финальный список приложений, обязательных к предустановке в продаваемой в России технике: смартфонах, телевизорах и ноутбуках. Его уже утвердило правительство страны.
Сам перечень появился в интернет-портале правовой информации ещё 31 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости. Выглядит он следующим образом:
Стоит отметить, что перечень приложений для тех же телевизоров со Smart TV был одобрен ещё раньше, но также в декабре 2020 года. Сам закон о предустановке отечественных приложений вступит в силу уже 1 апреля 2021 года. Изначально планировалось, что он начнёт действовать с 1 января.
Напомним, что в США крупные ИТ-компании столкнулись с исками от правительства страны. Таких гигантов как Facebook и Google обвиняют в монопольном положении на рынке.