IDC спрогнозировала рост цен на ПК до 8% в 2026 году

Одновременно IDC ожидает рост средних цен на персональные компьютеры. В умеренном сценарии подорожание оценивается в 4−6%, а в более негативном варианте цены могут вырасти до 8%. Крупные производители уже начали корректировать стоимость готовых систем. Dell и Lenovo заявили о возможном повышении цен до 15%.

Некоторые компании изменили подход к продажам. Отдельные производители перестали продавать модули оперативной памяти по отдельности, а сборщики ПК предлагают системы без установленной RAM.

Причиной дефицита стал рост спроса на HBM-память для ИИ-центров обработки данных. Эти чипы производятся на тех же линиях, что и потребительская память, а расширение мощностей требует многомиллиардных вложений и времени. По оценке IDC, рост цен на RAM и SSD сохранится в течение 2026 года.