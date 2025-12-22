Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2025, 14:33
IDC спрогнозировала рост цен на ПК до 8% в 2026 году

Дефицит DRAM и NAND меняет рынок компьютеров
Аналитическая компания IDC обновила прогноз по мировому рынку ПК на фоне продолжающегося дефицита памяти. Базовая оценка по-прежнему предполагает снижение продаж компьютеров в 2026 году на 2,4%, однако при ухудшении ситуации падение может составить 4,9% или 8,9% в зависимости от доступности DRAM и NAND.
Одновременно IDC ожидает рост средних цен на персональные компьютеры. В умеренном сценарии подорожание оценивается в 4−6%, а в более негативном варианте цены могут вырасти до 8%. Крупные производители уже начали корректировать стоимость готовых систем. Dell и Lenovo заявили о возможном повышении цен до 15%.

Некоторые компании изменили подход к продажам. Отдельные производители перестали продавать модули оперативной памяти по отдельности, а сборщики ПК предлагают системы без установленной RAM.

Причиной дефицита стал рост спроса на HBM-память для ИИ-центров обработки данных. Эти чипы производятся на тех же линиях, что и потребительская память, а расширение мощностей требует многомиллиардных вложений и времени. По оценке IDC, рост цен на RAM и SSD сохранится в течение 2026 года.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
