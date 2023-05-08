Идеальное прикрытие для жены: ИИ научили генерировать фото, на котором вы веселитесь вместе с вашими реальными друзьями

Hotshot использует искусственный интеллект для создания фальшивых фотографий вас и ваших друзей, даже если они не согласились на это.

Один из сооснователей приложения, Аакаш Састр, показал возможности Hotshot, опубликовав фотографии себя и своего соратника за обедом в элитном ресторане: