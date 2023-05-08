Идеальное прикрытие для жены: ИИ научили генерировать фото, на котором вы веселитесь вместе с вашими реальными друзьями

Идеальное прикрытие для жены: ИИ научили генерировать фото, на котором вы веселитесь вместе с вашими реальными друзьямиЗабавная шутка, у которой есть потенциал
Хотите выглядеть, как будто весело проводите время с друзьями, не общаясь с ними в реальной жизни? У нас есть то, что вам нужно — новое приложение под названием Hotshot!
Hotshot использует искусственный интеллект для создания фальшивых фотографий вас и ваших друзей, даже если они не согласились на это.
Один из сооснователей приложения, Аакаш Састр, показал возможности Hotshot, опубликовав фотографии себя и своего соратника за обедом в элитном ресторане:
На данном этапе результаты оставляют желать лучшего, но сама идея и то, как она реализована даже сейчас интригуют! Но стоит отметить, что итоговые фотографии выглядят непривычно и мультяшно, что может вызывать смешанные чувства.
Авторы проекта при этом заявляют, что «создание мемов с друзьями никогда не было таким простым». Они также уточнили, что все фотографии пользователей удаляются через 24 часа после загрузки и никогда не передаются сторонним платформам.