Идеальный голосовой робот говорит спокойно, в среднем темпе и быстро «зовёт» человека

Компания Neuro.net и исследовательский центр «Позиция» провели опрос среди жителей российских городов-миллионников, чтобы выяснить, как люди относятся к голосовым роботам на горячих линиях. В исследовании приняли участие 1233 человека, и результаты показали, что 61% респондентов регулярно сталкиваются с такими роботами при звонке на горячую линию.

Многие россияне предпочитают звонить в дневное время (40%) или вечером (29%). Также опрос выявил, что для большинства пользователей важен спокойный и вежливый тон робота — более 40% респондентов отметили это как ключевое качество. Особенно привлекательными для людей являются вежливые фразы, которые робот использует в разговоре, — так считают 34% участников исследования.

Когда речь идёт о темпе общения, 60% россиян предпочитают средний ритм речи, около 120 слов в минуту. Важной функцией голосовых роботов пользователи считают возможность получать уведомления и напоминания (29%), а также справочную информацию (28%). Также более четверти опрошенных отметили полезность роботов в решении технических вопросов. Большинство участников считают, что для создания доверительных отношений с пользователем робот должен уметь переключать звонок на оператора по необходимости, а также быть дружелюбным, вежливым и ненавязчивым.