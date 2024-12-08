Наука и технологии
Опубликовано 08 декабря 2024, 03:45
1 мин.

iFixit стал поставщиком официальных комплектующих для консолей Xbox

Сервис сотрудничает с Microsoft
Сервис оценки ремонтопригодности и ремонта электроники iFixit в рамках сделки с Microsoft начал поставлять оригинальные комплектующие для Xbox, а также предлагать руководства по ремонту в соответствии с изменениями в Microsoft Repair Hub — едином источнике, где можно найти всяческие руководства, инструменты и запчасти для самостоятельного ремонта устройств Microsoft.
iFixit стал поставщиком официальных комплектующих для консолей Xbox

© iFixit

Теперь iFixit предлагает комплектующие для консолей Xbox Series S и X, как с цифровым, так и с дисковым приводом. iFixit поставляет запчасти для корпуса, блоки питания и материнские платы, а также наборы инструментов, термопасту и многое другое.

Партнёрство iFixit и Microsoft началось в 2023 году, когда сервис начал предлагать официальные запчасти для ноутбуков Microsoft Surface. В рамках этого сотрудничества компания предлагала видео по разборке и пошаговые руководства, которые помогали упростить относительно сложный ремонт.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#IFIXIT
,
#ремонт
,
#Microsoft
,
#XBOX