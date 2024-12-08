iFixit стал поставщиком официальных комплектующих для консолей Xbox

Теперь iFixit предлагает комплектующие для консолей Xbox Series S и X, как с цифровым, так и с дисковым приводом. iFixit поставляет запчасти для корпуса, блоки питания и материнские платы, а также наборы инструментов, термопасту и многое другое.

Партнёрство iFixit и Microsoft началось в 2023 году, когда сервис начал предлагать официальные запчасти для ноутбуков Microsoft Surface. В рамках этого сотрудничества компания предлагала видео по разборке и пошаговые руководства, которые помогали упростить относительно сложный ремонт.