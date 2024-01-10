Игра по-крупному: мошенники предлагают вернуть деньги, «замороженные» за рубежом

16:37, 10 января 2024
1 мин.
Игра по-крупному: мошенники предлагают вернуть деньги, «замороженные» за рубежомОб этом предупредил ЦБ
Банк России предупредил, что мошенники начали продвигать новую финансовую схему: в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте распространяются обещания вернуть «замороженные» за рубежом активы.
© Ferra.ru
Такие сообщения и письма рассылаются от лица кредитных и прочих финансовых организаций, обещающих оказать такую услугу. Но они не имеют лицензии ЦБ.
Для «разморозки» денег злоумышленники просят перевести им сумму, равную целевому активу, а потом якобы вернут средства «в двойном размере». Разумеется, это ложь.
Регулятор напомнил, что на его официальном сайте можно проверить легальность финансовых компаний и наличие у них лицензий.
Новости партнеров
Новости партнеров