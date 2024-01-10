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Наука и технологии
16:37, 10 января 2024
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Игра по-крупному: мошенники предлагают вернуть деньги, «замороженные» за рубежом

Об этом предупредил ЦБ

Банк России предупредил, что мошенники начали продвигать новую финансовую схему: в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте распространяются обещания вернуть «замороженные» за рубежом активы.

Игра по-крупному: мошенники предлагают вернуть деньги, «замороженные» за рубежом

© Ferra.ru

Такие сообщения и письма рассылаются от лица кредитных и прочих финансовых организаций, обещающих оказать такую услугу. Но они не имеют лицензии ЦБ.

Для «разморозки» денег злоумышленники просят перевести им сумму, равную целевому активу, а потом якобы вернут средства «в двойном размере». Разумеется, это ложь.

Регулятор напомнил, что на его официальном сайте можно проверить легальность финансовых компаний и наличие у них лицензий.

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