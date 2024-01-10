Игра по-крупному: мошенники предлагают вернуть деньги, «замороженные» за рубежом

Такие сообщения и письма рассылаются от лица кредитных и прочих финансовых организаций, обещающих оказать такую услугу. Но они не имеют лицензии ЦБ.

Для «разморозки» денег злоумышленники просят перевести им сумму, равную целевому активу, а потом якобы вернут средства «в двойном размере». Разумеется, это ложь.

Регулятор напомнил, что на его официальном сайте можно проверить легальность финансовых компаний и наличие у них лицензий.