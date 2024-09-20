Игра Тетрис оказалась полезной для психики бывших военных

Главный симптом PTSD — это неприятные, навязчивые воспоминания, известные как флэшбеки. Оказалось, что игра, основанная на визуальных задачах, таких как «ментальная ротация», может заменить эти воспоминания и тем самым уменьшить другие симптомы PTSD, такие как избегание, напряжение и проблемы со сном.

В исследовании приняли участие 164 человека, которые отслеживали свои флэшбеки на протяжении недели. Половина участников играла в Тетрис, а другая половина выполняла контрольную задачу — слушала радио. Результаты показали, что через пять недель у тех, кто играл в игру, количество флэшбеков уменьшилось с 15 до одного в неделю. Через шесть месяцев у них также было меньше выраженных симптомов PTSD по сравнению с контрольной группой.

Важно отметить, что от PTSD страдают не только медицинские работники, но и бывшие военные. Поэтому такое простое и доступное лечение может стать одним из инструментов для помощи многим людям, сталкивающимся с травмами.

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