«Игра в кальмара» заработает для Netflix почти 1 миллиард долларов

В то время как его бюджет составил чуть более 20 млн долларов

Корейский сериал «Игра в кальмара» бьёт все возможные рейтинги и рекорды. Проект, вышедший около месяца назад, сумеет также принести и огромные деньги для площадки, на которой дебютировал.