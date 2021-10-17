«Игра в кальмара» заработает для Netflix почти 1 миллиард долларов

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«Игра в кальмара» заработает для Netflix почти 1 миллиард долларовВ то время как его бюджет составил чуть более 20 млн долларов
Корейский сериал «Игра в кальмара» бьёт все возможные рейтинги и рекорды. Проект, вышедший около месяца назад, сумеет также принести и огромные деньги для площадки, на которой дебютировал.
Так, на момент написания материала, эксперты прогнозируют Netflix заработок в размере 891 млн долларов благодаря телесериалу. Это, для сравнения, в 40 раз больше, чем на проект потратили — бюджет «Игры» составил 21,4 млн долларов.
Поделился прогнозом Bloomberg — издание получило цифры из внутренних отчётов стримингового гиганта. При этом так как данные прислал аноним, а не официальный Netflix, компания не стала комментировать «слухи».
Отметим, что из 132 млн аккаунтов, включивших сериал, 87 млн досмотрели сезон до конца. Это 66% от общего числа.