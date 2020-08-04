Игровое подразделение Sony оказалось самым успешным в компании, обойдя даже телевизоры

Так, подразделение именуемое Game & Network Services “нарастило” выручку на 32%, достигнув тем самым показателей в 5,72 млрд долларов, при этом выросла и операционная прибыль - до 1,17 млрд долларов. Для сравнения, продажи телевизоров в годовом выражении снизились с 2 млн до 1,5 млн.

В общей сложности, за обозначенный период, Sony показала лишь 2% рост выручки - до 18,2 млрд долларов - при этом в целом прибыль увеличилась на 53% и составила 1,44 млрд долларов.