Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 умеет делать 256-мегапиксельные фото

Для этого программное обеспечение Black Shark 3 склеивает сразу несколько фотографий в одну, получая тем самым снимок с большим разрешением. По словам инсайдера, сумевшего испытать данный режим, итоговый снимок имеет разрешение 13824 x 18432 пикселей и вес в немалые 100 МБ! Отличительной особенностью 256-мегапиксельных фото называется высокая четкость, но при этом снимки вызывают ощущение “масляной живописи”. Также создание одного подобного фото занимает порядка 10 секунд.

Напомним, что Black Shark 3 — это игровой смартфон Xiaomi, который оснащен самым топовым на сегодняшний день железом, в том числе флагманским процессором Snapdragon 865, до 12 ГБ новейшей оперативной памяти стандарта LPDDR5 и AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц.