Игровые наушники Sony Inzone H9 II звучат как флагманские WH-1000XM6, но стоят дешевле

По заявлению компании, это позволяет добиться аналогичного качества звучания, сохранив при этом более доступный ценник — предзаказ уже открыт по цене $349.

Inzone H9 II стали легче по сравнению с первой версией: вес теперь всего 260 граммов. Важное нововведение — съёмный микрофон, благодаря которому гарнитуру можно использовать как обычные Bluetooth-наушники.

Поддерживаются и другие способы подключения: через AUX-кабель или комплектный USB-C-адаптер с низкой задержкой, что делает устройство совместимым со смартфонами, ПК, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X.