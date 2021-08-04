Игру-симулятор жизни пограничника отдают на распродаже за полцены

Papers, Please представляет из себя инди игру-симулятор жизни пограничника. Так, игрокам предоставляется возможность занять должность инспектора иммиграционной службы, контролируя поток лиц, въезжающих в Арстотцку из Колечии через Грештин. Вооружившись лишь документами и системами проверки, досмотра и снятия отпечатков пальцев, необходимо решить, кого из толпы иммигрантов можно пропустить, а кого и вовсе стоит арестовать.

Напомним, что в обычное время игра продается за небольшие 249 рублей, тогда как сейчас ее и вовсе отдают за 124 рубля. Купить Papers, Please можно по этой ссылке.