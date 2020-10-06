Игры создателя популярного файтинга Tekken 7 продаются со скидками до 85%

Что интересно, распродажа имеет интересную особенность. Так, для того, чтобы получить скидку в 80% необходимо оформить три тайтла, представленных в распродаже, тогда как для того, чтобы получить максимальный процент скидки нужно купить пять игр. Несмотря на это, покупая менее трех игр можно рассчитывать на скидку в 75%, что тоже довольно неплохо.

К примеру, файтинг Soulcalibur VI можно ухватить за 1 179 рублей. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 4 717 рублей.

Сама акция продлится еще неделю. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже компании Bandai Namco, можно по этой ссылке.