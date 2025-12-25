Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2025, 17:11
1 мин.

Игры Super Mario помогают бороться с выгоранием, показало исследование

Ностальгия и детское чувство радости улучшают психическое здоровье
Исследование, опубликованное в журнале JMIR Publications, показало, что видеоигры, такие как Super Mario Bros., могут снижать риск выгорания у молодых взрослых. Популярные игры способствуют чувству «детского удивления» и повышают общее ощущение счастья.
Игры Super Mario помогают бороться с выгоранием, показало исследование
© Nintendo

В исследовании участвовали 41 студент, с которыми проводили углубленные интервью, и 336 человек для количественного опроса. Анализ выявил, что игры вызывают приятные воспоминания о детстве, что напрямую повышает уровень счастья и снижает психологическое напряжение.

Авторы работы отмечают, что «детское удивление» само по себе не влияет на выгорание, но возникающее из-за него чувство радости оказывает значительный эффект. Это новый взгляд на то, как хорошо знакомые игры могут создавать цифровые микросреды для укрепления психического здоровья.

Ранее метаанализ исследований за 2006−2021 годы также показал, что игры разных жанров могут снижать стресс. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования, так как некоторые прошлые работы имели методологические ограничения.

Источник:Tom's Hardsware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Super Mario Maker
,
#игры
,
#исследование