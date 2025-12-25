Игры Super Mario помогают бороться с выгоранием, показало исследование

В исследовании участвовали 41 студент, с которыми проводили углубленные интервью, и 336 человек для количественного опроса. Анализ выявил, что игры вызывают приятные воспоминания о детстве, что напрямую повышает уровень счастья и снижает психологическое напряжение.

Авторы работы отмечают, что «детское удивление» само по себе не влияет на выгорание, но возникающее из-за него чувство радости оказывает значительный эффект. Это новый взгляд на то, как хорошо знакомые игры могут создавать цифровые микросреды для укрепления психического здоровья.

Ранее метаанализ исследований за 2006−2021 годы также показал, что игры разных жанров могут снижать стресс. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования, так как некоторые прошлые работы имели методологические ограничения.