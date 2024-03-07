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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 22:56
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ИИ Adobe улучшил работу «рекламщиков» IBM

Он дизайнерам помогает в создании идей
IBM объявила о успешных начальных испытаниях инструментов искусственного интеллекта от Adobe, что привело к значительному повышению производительности. Adobe предоставил инструменты, способные генерировать изображения по текстовым подсказкам, для помощи в маркетинговых кампаниях.
ИИ Adobe улучшил работу «рекламщиков» IBM

© Ferra.ru

Главный дизайнер консалтингового подразделения IBM, Билли Сибрук, отметил, что 1 600 дизайнеров в его подразделении используют инструменты Adobe для быстрого генерирования идей и создания их вариантов для использования в различных частях маркетинговых кампаний.

В целом IBM ожидает 10-кратного увеличения производительности дизайнеров, которые смогут уделить больше времени созданию сценариев вместо генерации мелких вариантов дизайна. Сибрук отметил, что в краткосрочной перспективе новые инструменты скорее всего приведут к увеличению объема работы для существующих команд.

Долгосрочные последствия для занятости пока неясны. Согласно данным недавнего опроса IBM, большинство бизнес-лидеров считают дизайнеров более важными, чем когда-либо.