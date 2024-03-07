ИИ Adobe улучшил работу «рекламщиков» IBM

Главный дизайнер консалтингового подразделения IBM, Билли Сибрук, отметил, что 1 600 дизайнеров в его подразделении используют инструменты Adobe для быстрого генерирования идей и создания их вариантов для использования в различных частях маркетинговых кампаний.

В целом IBM ожидает 10-кратного увеличения производительности дизайнеров, которые смогут уделить больше времени созданию сценариев вместо генерации мелких вариантов дизайна. Сибрук отметил, что в краткосрочной перспективе новые инструменты скорее всего приведут к увеличению объема работы для существующих команд.

Долгосрочные последствия для занятости пока неясны. Согласно данным недавнего опроса IBM, большинство бизнес-лидеров считают дизайнеров более важными, чем когда-либо.